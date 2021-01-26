Больше полусотни записей блокадных эфиров в Доме радио на Итальянской улице 26 декабря передали в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Петербурга. В ближайшее время специалисты планируют оцифровать плёнки, на которых среди прочего хранятся записи налета фашистской авиации, зафиксированные с крыши Дома радио в 1941 году, репортажи с фронта, радиопередачи Юрия Левитана и выступление Ольги Берггольц к салюту в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Марсовом поле 27 января 1944 года.



Среди нескольких сотен тысяч записей, которые хранятся в архивах Дома радио, по словам его директора Юрия Радкевича, «блокадных» материалов — около трёх часов. Корреспонденты выезжали на передовую, взяв с собой массивный магнитофон, записи хранили на магнитных лентах. Многие данные были уничтожены во время «ленинградского дела».

Несмотря на то, что передаваемые архивистам записи однажды уже были оцифрованы в Доме радио, архивистам предстоит провести копирование ещё раз, чтобы сделать данные общедоступными. Их в будущем самостоятельно смогут исследовать историки, студенты, музыканты. В петербургских архивах будут профессионально следить за сохранностью исторических носителей.

Среди материалов первого «транша» из 60 записей многие были сделаны корреспондентами в разных районах блокадного города. Отвечая на вопрос о том, какие из записей кажутся ему наиболее запоминающимися, Радкевич вспоминает о двух отрывках: на одном мать кричит об убитой дочери, а на другом — командир на передовой даёт интервью, а рядом рвутся бомбы и свистят пули.



Тот факт, что блокадные материалы после передачи станут доступны профессионалам, крайне значим: историки впервые смогут услышать, как именно «звучал» осаждённый город, считает ведущий исследователь истории блокады Ленинграда профессор Европейского университета Никита Ломагин:

«Иногда голос, интонация, эмоция столь же важны, сколько и слово. Сейчас у нас есть тексты записей передач в ЦГАЛИ (в Центральном государственном архиве литературы и искусства. — Прим. ред.) — во время войны многое редактировалось. И вот соотнесение двух текстов — того, который был произнесен, и того, который был написан, имеет чрезвычайно большое значение. /.../ Это поможет удовлетворить любопытство и позволит услышать голос Ленинграда таким, как он звучал в 1941 — 1944 годах».

Одна из записей — блокадная радиопередача, в ходе которой ленинградцам дали послушать отрывки «первого репортажа фашистского радио с границы Советского Союза», который оно вело 22 июня 1941 года.



Блокадная радиопередача Дом радио скачать

Еще одна запись — репортаж из 190-й школы Дзержинского района (ныне Центрального. — Прим. ред.), куда первого сентября 1943 года в классы должны были вернуться 200 девочек. Директор рассказывает корреспонденту, что подготовку к новому учебному году пришлось начинать с весны, потому что «предстояло проделать значительную работу /.../ исправить все печи, переоборудовать пищеблок, поставить стёкла», побитые осколками снарядов.



Репортаж из 190-й школы Дом радио скачать

По словам историка Никиты Ломагина, среди всех материалов особенно интересно обращение к ленинградцам композитора Дмитрия Шостаковича в один из самых сложных моментов для блокадного города — 17 сентября 1941 года. «Тогда обсуждался вопрос о том, что в городе будет происходить. И Шостакович выступил и показал: борьба с нацизмом — дело не только тех людей, которые роют окопы, но и интеллигенции», — сказал Ломагин.



Обращение к ленинградцам композитора Дмитрия Шостаковича Дом радио скачать

Впрочем, среди записей есть не только обращения к ленинградцам и репортажи, но и фоновые звуки, которые окружали жителей блокадного города. Так, в архивах осталась запись артобстрела, записанная на крыше Дома радио в первый блокадный год.



Запись артобстрела Дом радио скачать