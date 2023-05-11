Ленфильм передал Архиву кинофотофонодокументов свою фонотеку: там музыка к фильмам, концерты, речи Горбачева и Ельцина

«Ленфильм» передал Центральному государственному архиву кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга свой аналоговый аудиоархив (магнитные пленки) - всего 80 тысяч единиц звуковых материалов. О подписании соглашения «Фонтанке» рассказали на киностудии 11 мая.
«Важно отметить один принципиальный момент: мы передаём в архив материалы на аналоговых носителях (на магнитной пленке). Они требуют хранения в особых, музейных условиях. На «Ленфильме» остаются все материалы в цифровом виде. И все авторские права на фонотеку остаются у «Ленфильма» — прокомментировал генеральный директор киностудии Федор Щербаков.
Речь идет об оригинальной музыке к фильмам киностудии 1960–1990-х годов, шумах (автомобили, птицы, радиопередачи и многое другое), записях заседаний и выступлений народных депутатов разных созывов, президентов страны Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, музыкальных альбомах эстрадных артистов, архив выступлений в Доме Кино и многое другое.
В настоящее время сотрудники архива кинофотофонодокументов ставят материалы фонотеки на учет, в будущем она станет доступна посетителям.
Ранее в тот же архив были переданы материалы из Дома Радио