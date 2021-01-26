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Ректор ВШЭ: Блокчейн-технологии помогут заменить ЕГЭ

В России альтернативой ЕГЭ может стать портфолио учеников с их персональными достижениями. О будущем главного экзамена для школьников рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 26 января.

«Я предполагаю, что ЕГЭ в качестве внутреннего мотиватора школьника будет постепенно замещаться постоянным добровольным измерением знаний. Технологически это уже возможно, осталось дозреть до этого ментально. Будет такая объективная накопленная оценка, — цитирует Кузьминова ТАСС. — Мы говорим про блокчейн-технологии. Что такое блокчейн? Это система объективной информации, которую нельзя фальсифицировать, потому что нейросеть тебя запомнила, масса независимых чекеров тебя запомнили. Если мы эту блокчейн-технологию внедрим в систему фиксации достижений каждого школьника — это и будет то портфолио, которое нельзя будет сделать искусственно. И я, как ректор, с большим удовольствием перейду к отбору на основе этих портфолио».

По оценке ректора ВШЭ, о замене ЕГЭ можно будет говорить через 15 лет. «Эта технология уже существует. Вопрос в том, что на нее должен возникнуть общественный спрос. Думаю, к концу этого десятилетия мы увидим первые независимые оценки знания и фирмы, которые занимаются этим конкретно», — отметил он.

В 2021 году выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, разрешили не сдавать ЕГЭ.

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Комментарии (2)

Grotesk
как стобалльный егэ с гор спускался, так и цифровое портфолио тропинку найдет...
asgard
Искуственный интеллект легко заменит "интелекктуалов" из ВШЭ. Но они пока об этом не задумывались.
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