Ректор ВШЭ: Блокчейн-технологии помогут заменить ЕГЭ

В России альтернативой ЕГЭ может стать портфолио учеников с их персональными достижениями. О будущем главного экзамена для школьников рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов 26 января.



«Я предполагаю, что ЕГЭ в качестве внутреннего мотиватора школьника будет постепенно замещаться постоянным добровольным измерением знаний. Технологически это уже возможно, осталось дозреть до этого ментально. Будет такая объективная накопленная оценка, — цитирует Кузьминова ТАСС. — Мы говорим про блокчейн-технологии. Что такое блокчейн? Это система объективной информации, которую нельзя фальсифицировать, потому что нейросеть тебя запомнила, масса независимых чекеров тебя запомнили. Если мы эту блокчейн-технологию внедрим в систему фиксации достижений каждого школьника — это и будет то портфолио, которое нельзя будет сделать искусственно. И я, как ректор, с большим удовольствием перейду к отбору на основе этих портфолио».

