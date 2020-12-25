В 2021 году выпускникам разрешат не сдавать ЕГЭ. Досрочный экзамен отменят

Проводить досрочно Единый государственный экзамен в России в 2021 году не будут. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 25 декабря.



«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — приводятся слова министра в телеграм-канале ведомства.



Так же, как и в 2020-м, в следующем году ЕГЭ не будет обязательным. Для получения аттестата выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Для поступающих в университет оставят один обязательный предмет — русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020-м, проводиться не будет.

