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В 2021 году выпускникам разрешат не сдавать ЕГЭ. Досрочный экзамен отменят

Проводить досрочно Единый государственный экзамен в России в 2021 году не будут. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 25 декабря.

«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — приводятся слова министра в телеграм-канале ведомства.

Так же, как и в 2020-м, в следующем году ЕГЭ не будет обязательным. Для получения аттестата выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Для поступающих в университет оставят один обязательный предмет — русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020-м, проводиться не будет.

«При проведении экзаменов будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов», — добавил Сергей Кравцов.

Ранее власти неоднократно говорили, что ЕГЭ сохранится в очной форме. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, с какими ограничениями экзамен проходит в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

vader
Может быть, ЕГЭ и вовсе отменят и вернутся к системе вступительных экзаменов, как в советские времена?
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