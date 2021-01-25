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На Новой сцене Александринского театра представят сатирический спектакль о советской интеллигенции

27 и 28 января на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Товарищ Кисляков». Это первое сценическое обращение к одноименной книге Пантелеймона Романова, чья популярность пришлась на годы НЭПа. Романов успешно соперничал с Михаилом Зощенко по части юмора, сатиры и бытописания. Первое послереволюционное десятилетие писатель завершил повестью «Право на жизнь или проблема беспартийности» (1927) и романом «Товарищ Кисляков» («Три пары шелковых чулков», 1930). Сочинения сложились в своеобразную дилогию, где автор мучительно размышлял на волновавшую его тему — поведение интеллигенции в ее отношениях с революционной властью.

Фото: скриншот сайта alexandrinsky.ru

«Товарищ Кисляков» — мрачная сатира, герой которой сохраняет свою жизнь ценой большого количества компромиссов, разворачивается в самом финале нэповской эпохи. Москва здесь шумный, быстро меняющийся город, где новый порядок жизни, в том числе и на частном уровне, внедряется стремительно и необратимо. Как в романе, так и в спектакле, две сюжетные линии будут сходиться и расходиться: душевные и этические метаморфозы Ипполита Кислякова и отношения со старинным другом Аркадием Незнамовым и его молодой женой, актрисой Тамарой. Их финальное пересечение закончится трагически. Режиссер Андрей Калинин переписал финал романа, сместив акценты драмы.

Сценографию и костюмы режиссер придумывает вместе с художником Алисой Юфа. В роли Ипполита — Иван Трус, актрису Тамару в очередь будут играть Олеся Соколова и Полина Теплякова, в роли друга Аркадия — народный артист России Пётр Семак.

Начало в 19:30. 18+.

Наталия Эфендиева

Фото: скриншот сайта alexandrinsky.ru

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Комментарии (1)

260780201
За 100 лет ничего не поменялось интеллигенты сидят на кухне ругают власть (любую) и "радеют за народ".
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