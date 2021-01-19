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Рубль вырос к доллару и евро

Вечером во вторник рубль повышается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи от 19 января.

Курс доллара расчетами «завтра» на 20:57 мск снижался на 30 копеек, до 73,69 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,32 рубля.

На фоне слабеющего доллара рынок нефти отыгрывает 2,1%: смесь марки Brent дорожала до 55,9 доллара за баррель.

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Комментарии (2)

263836471
Это дрожание рубля...
Дмитрий Миленин
[ТАК ОКЕЙ]
[В ЦЕНТРЕ ЯКОРЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ]
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