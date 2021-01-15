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Сильные морозы не ударили по Смольному. Петербуржцев лишили прогулок по замерзшим рекам до весны

В Петербурге, несмотря на устоявшийся минус, продлён запрет выхода на лёд на три месяца. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Выходить на замёрзшую поверхность водных объектов Петербурга нельзя с 16 января по 15 апреля. «Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность», — напомнили в Смольном.

Сотрудники экстренных служб регулярно встречают любителей порыбачить на ещё не окрепшем льду. «Фонтанка» тоже отправилась за корюшкой, чтобы попытаться разгадать загадочную душу российского рыбака.

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Комментарии (7)

Zoltan
Что может знать о зимней рыбалке этот тусклый человечек?…
Михаил Азаров
Петербургская власть не отличается ни умом, ни сообразительностью. Хотите их переизберем и они станут розовыми в крапинку.
shipland1
хм, а нам кроме собирания валежника вообще еще что-то разрешено? иди уже все запретили?!
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