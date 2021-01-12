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Петербурженка узнала, что дочь-школьница больше двух лет терпела приставания взрослого. Вопросы возникли к отчиму

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в отношениях семьи из Колпинского района Петербурга по просьбе женщины. Она настаивает, что чувства мужа к её дочери уже несколько лет как далеки от отцовских.

Как стало известно «Фонтанке» 12 января, о преступлении сексуального характера в полицию заявила 36-летняя жительница посёлка Понтонный, уверенная, что жертвой стала её дочь. Впервые девочка стала объектом интереса взрослого мужчины в 2018 году, когда ей было 11 лет, приставания, со слов матери, длились до настоящего времени.

Полицейским женщина назвала имя обидчика — это её 29-летний супруг, с которым вместе, кроме старшей девочки, воспитывают общего ребёнка пяти лет. Мужчина задержан 10 января. Пока на него составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

261214541
Сериал "Обиженные бабы придумывают удивительные истории о педофилии, чтобы отомстить своему мужику", часть хрен знает какая )
264731711
Далеко не первый, на кого приемная дочка пальчиком показала, и он "поехал". Разбираться особо не будут. Удачи с РСП аленям.
Чёрт Опасный
Как стало известно «Фонтанке» 12 января, о преступлении сексуального характера в полицию заявила 36-летняя жительница посёлка Понтонный...
Мужчина задержан 10 января.

Надо же, колпинские круты, на опережение работают!

И опять та же история... мать ни о чём два года не догадывалась, но вот после новогодних праздников внезапно прозрела.
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