Петербурженка узнала, что дочь-школьница больше двух лет терпела приставания взрослого. Вопросы возникли к отчиму

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в отношениях семьи из Колпинского района Петербурга по просьбе женщины. Она настаивает, что чувства мужа к её дочери уже несколько лет как далеки от отцовских.



Как стало известно «Фонтанке» 12 января, о преступлении сексуального характера в полицию заявила 36-летняя жительница посёлка Понтонный, уверенная, что жертвой стала её дочь. Впервые девочка стала объектом интереса взрослого мужчины в 2018 году, когда ей было 11 лет, приставания, со слов матери, длились до настоящего времени.

