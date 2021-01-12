Петербурженка узнала, что дочь-школьница больше двух лет терпела приставания взрослого. Вопросы возникли к отчиму

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в отношениях семьи из Колпинского района Петербурга по просьбе женщины. Она настаивает, что чувства мужа к её дочери уже несколько лет как далеки от отцовских.
Как стало известно «Фонтанке» 12 января, о преступлении сексуального характера в полицию заявила 36-летняя жительница посёлка Понтонный, уверенная, что жертвой стала её дочь. Впервые девочка стала объектом интереса взрослого мужчины в 2018 году, когда ей было 11 лет, приставания, со слов матери, длились до настоящего времени.
Полицейским женщина назвала имя обидчика — это её 29-летний супруг, с которым вместе, кроме старшей девочки, воспитывают общего ребёнка пяти лет. Мужчина задержан 10 января. Пока на него составили протокол о мелком хулиганстве. Материалы переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.