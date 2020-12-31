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В России продлили временные правила регистрации безработных до 31 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин на фоне пандемии коронавируса продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий, а также рекомендацию регионам продлить дистанционный формат работы службам занятости, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 31 марта 2021 года», — говорится в документе.

Согласно документу, человека могут не признавать безработным, если он отказался от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, в течение 10 дней с момента постановки на учет; если человек, который впервые ищет работу, дважды отказывается от профподготовки или от предложенной оплачиваемой работы, а также если дважды отказывается от прохождения собеседования с работодателем. Еще одним основанием является подтверждение недостоверности сведений, переданных в электронном заявлении.

Пособие по безработице могут перестать выплачивать, если человек более месяца без уважительной причины не взаимодействует с центром занятости.

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Комментарии (1)

Yes_5e4d665c7c447
Могу сказать одно! Это все шляпа для телеканала р24. Считаю что биржу нужно ликвидировать! Содержать кучу никому не нужных работников биржи. И ещё платить копейки нуждающимся. Это ли не бред?!
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