Во Франции от проблем, связанных с коронавирусом, умер актер, известный в России как Жоффрей де Пейрак, граф Тулузский

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94 году жизни. Об этом 31 декабря сообщает газета Le Point.



Издание, со ссылкой на вдову актера актрису Кандис Пату, пишет, что у Оссейна был диагностирован коронавирус, которым он заразился во время предыдущей госпитализации.



Актер скончался из-за проблем, связанных с дыханием, на следующий день после того, как ему исполнилось 93 года.



Робер Оссейн сыграл в более чем 100 кинофильмах, среди которых «Профессионал», «Антарктическая повесть» и «Отверженные». Но российскому зрителю он в первую очередь известен по роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике.

