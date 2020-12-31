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Во Франции от проблем, связанных с коронавирусом, умер актер, известный в России как Жоффрей де Пейрак, граф Тулузский

Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94 году жизни. Об этом 31 декабря сообщает газета Le Point.

Издание, со ссылкой на вдову актера актрису Кандис Пату, пишет, что у Оссейна был диагностирован коронавирус, которым он заразился во время предыдущей госпитализации.

Актер скончался из-за проблем, связанных с дыханием, на следующий день после того, как ему исполнилось 93 года.

Робер Оссейн сыграл в более чем 100 кинофильмах, среди которых «Профессионал», «Антарктическая повесть» и «Отверженные». Но российскому зрителю он в первую очередь известен по роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике.

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Комментарии (2)

sektor7
Замечательный актёр,. Блестяще сыгранные роли.
Профессионал своего дела.
Упокой господь его душу в селениях праведных.
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