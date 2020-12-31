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Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей

Мужчине, который спустился на рельсы на станции «Косино» в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около 1 миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает 31 декабря пресс-служба столичного департамента транспорта, — передает РИА Новости.

«Вчера на станции «Косино» мужчина слез на рельсы, и все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо «Руднево» молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.

«Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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Комментарии (13)

264747951
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
prittula
Вот и правильно! В следующий раз этот человек 100 раз подумает,прежде чем совершать подобную глупость.Нет денег-пускай продаёт почку!
Alexandr_M
Эх, красиво живут москвичи!
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