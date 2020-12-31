Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей

Мужчине, который спустился на рельсы на станции «Косино» в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около 1 миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает 31 декабря пресс-служба столичного департамента транспорта, — передает РИА Новости.
«Вчера на станции «Косино» мужчина слез на рельсы, и все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо «Руднево» молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.
«Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.