Как стало известно 47news , глава монополии Алексей Миллер 24 декабря подписал приказ №539 «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов в 2021 году». Документом утверждается программа «повышения операционной эффективности и сокращения расходов». В срок до 1 февраля руководителям департаментов 307 (добыча газа), 308 (транспортировка и хранение) и 353 (переработка) поручено подготовить план мероприятий по оптимизации расходов газодобывающих и газотранспортных дочерних обществ «Газпрома».

В приложении к приказу расшифровка того, кого и на сколько будут урезать. Так, на проектно-изыскательские работы запланировано 20 млрд, сэкономить планируется 4,5 млрд. Оптимизация сметной стоимости документации должна принести 20 млрд экономии из 400 запланированных. Будет сокращено количество работников газотранспортных дочерних предприятий (избыточные мощности выведут), автотранспортного блока, линейных управлений, сотрудников управлений по эксплуатации посёлков вахтовиков. Под оптимизацию попадут, в частности, сотрудники «Газпром переработки» и «Газпром комплектации». Но скольких уволят и сколько сэкономят точно пока неясно. Намечена и программа избавления от непрофильных активов «Газпрома», но тоже без конкретики.



То, что видно «невооруженным глазом»: из 1,35 трлн планируется сэкономить 113 млрд. Но нераскрытого в цифрах осталось больше. В конце — вереница «дочек» «Газпрома», которых коснётся план по экономии. Всего в списке 80 организаций.



Результаты должны ложиться на стол Миллеру в течении 10 рабочих дней после подведения промежуточных итогов. Кстати, последний пункт: «Подготовить материалы для проведения в декабре 2021 года ежегодного совещания под руководством председателя правления А.Б. Миллера». То есть, в свете возобновившихся слухов об уходе, себя он на своём месте видит, как минимум еще год.

