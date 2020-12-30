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Смольный окончательно утвердил все тарифы на транспорт в 2021 году. Публикуем все расценки

Смольный 30 декабря опубликовал распоряжение о стоимости проездных билетов, поездок по «Подорожнику», а также картам «Мир» и ЕКП.

В документе представлена таблица со всеми видами проездных. Основное было указано заранее: месячный единый билет стоит 3 255 рублей; месячный для метро — 2 400. В линейке суточных билетов остается только три позиции — на 1, 3 и 5 суток. Полуторачасовой билет стоит 70 рублей. Одна поездка по «Подорожнику» в метро — 41 рубль, по земле — 36 рублей.

В 2021 году одна поездка по карте «Мир» в метро обойдется в 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — в 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно.

Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Фото: Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о предложениях комтранса по части тарифов на проезд. Проезд по «Подорожнику» в наземном транспорте подорожает с 33 рублей до 36, в метро — с 38 до 41 рубля. При этом Смольный намерен отменить 17 видов проездных, оставив 20.

В отношении разовых поездок идеология чиновников состоит в том, что ими пользуются гости города, так что субсидировать их нет смысла; именно с этим связано их подорожание до 60 рублей в метро и до 55 рублей — в наземном транспорте.

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Комментарии (3)

260657101
Почему петербуржцы должны оплачивать неэффективность и некомпетентность руководства Метрополитена? Почему они свое неумение или нежелание оптимизировать затраты, снижения издержек, тупо перекалывают на потребителя? Вы там не офигели в условиях снижения доходов населения в 2020, фактически доходны населения сейчас ниже 2013 года на почти 14%, повысить тариф по основному проездному, те по Подорожнику, на почти 11%? Больше чем даже официальная инфляция в 2 раза. Рожа не тренснет?
260871543
Раньше на фонтанке был бы заголовок - Метро подорожает до 60 рублей и народ побежал бы скупать жетоны. А теперь такое не прокатывает.
kusto
Скажем «спасибо» Беглову.
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