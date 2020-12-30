Смольный 30 декабря опубликовал распоряжение о стоимости проездных билетов, поездок по «Подорожнику», а также картам «Мир» и ЕКП.



В документе представлена таблица со всеми видами проездных. Основное было указано заранее: месячный единый билет стоит 3 255 рублей; месячный для метро — 2 400. В линейке суточных билетов остается только три позиции — на 1, 3 и 5 суток. Полуторачасовой билет стоит 70 рублей. Одна поездка по «Подорожнику» в метро — 41 рубль, по земле — 36 рублей.

В 2021 году одна поездка по карте «Мир» в метро обойдется в 44 рубля, по «Единой карте петербуржца» — в 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно.