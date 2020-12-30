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Курс биткоина превысил 28 тыс. долларов. За декабрь криптовалюта подорожала на 47%

Курс биткоина 30 декабря превысил отметку в 28 тыс. долларов, сообщает Trading Economics.

В ходе торгов он поднялся до 28,5 тыс. долларов, что на 47% больше, чем в начале декабря. Как пишет «Интерфакс», в 2020 году благодаря интересу со стороны институциональных инвесторов эта криптовалюта подорожала почти в четыре раза.

Растущие ожидания окончания пандемии благодаря масштабной вакцинации от коронавируса, а также серьёзные вливания со стороны Федеральной резервной системы и центробанков других стран подогревают желание инвесторов вкладываться в рискованные активы.

Курс биткоина на 19:20 составлял 28 030 долларов.

Фото: скриншот с сайта https://tradingeconomics.com/btcusd:cur

Другие популярные криптовалюты тоже растут: эфир (Ethereum) — на 1,5%, до $ 734,6, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) — на 0,9%, до $ 351,4, лайткойн (Litecoin) — на 0,3%, до $ 126,69.

Фото: скриншот с сайта https://tradingeconomics.com/btcusd:cur

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