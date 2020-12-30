Центр им. Гамалеи рассказал, когда вакцину от коронавируса начнут испытывать на детях

Центр им. Гамалеи планирует подать разрешительный пакет документов для испытаний «Спутник V» на детях и беременных в Минздрав через 1–1,5 месяца. Об этом 30 декабря заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.

«Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц — через полтора, подадим», — рассказал Гинцбург.

Он уточнил, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.