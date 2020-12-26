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Теперь и Путину можно. Минздрав одобрил «Спутник V» для пенсионеров

Вакцина Центра Гамалеи «Спутник V» оказалась эффективна и безопасна для тех, кто старше 60 лет. Теперь колоть ее нельзя только детям.

О завершении очередной серии испытаний вакцины министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал 26 декабря в эфире на телеканале «Россия 24». Он отметил, что уже внесены поправки в инструкцию по применению. Сейчас колоться «Спутником V» запрещено лицам младше 18 лет. Министр добавил, что экспертиза показала «эффективность и безопасность» препарата для лиц старше 60 лет.

О возможности в ближайшем будущем для пенсионеров сделать прививку сказал также вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Президент России ранее заявлял, что сам прививку не сделал, так как стадия испытаний безопасности вакцины для пожилых завершена не была.

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Комментарии (9)

kоt-obormot
Престарелым потреотам срочно уколоццО, и залечь на дно путенского колодццА
Skazochny
А спонсор испытаний ПФР РФ
Yubilar
Путин не Байден. Намордник не носит, и прилюдно колоться не торопится. Каждый сам волен выбирать себе пример и образец.
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