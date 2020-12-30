FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

«Как в мультфильме «Ежик в тумане». Беглов подвел итоги и назвал два главных слова пандемийного года

2020 год нельзя однозначно назвать плохим. Такое мнение высказал 30 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» губернатор Александр Беглов.

«Я бы не сказал, что у нас был трудный пессимистический год. Он не простой, но в нем было и много хорошего, были трудности, но были и радости», — сказал он. Губернатор привел цитату из мультфильма «Ежик в тумане». «Ежик говорит: «Не может постоянно быть плохо, когда-то должно быть хорошо». Мы работаем, чтобы плохое закончилось. Работает не только Петербург, работает вся страна, ученые, я уверен, мы справимся с этой пандемией все вместе», — подчеркнул Беглов.

Главными словами года для города, по мнению губернатора, должны стать «терпение» и «единение». «Нужно было научиться терпеть не только губернатору, но и всем нам, прежде всего врачам», — отметил он. Без единения, по словам Беглова, нет победы. «Поражает, как город может сплачиваться, когда очень трудно и тяжело», — заключил он.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Милая +
Ха-ха-ха...
***_555
"Что происходит?" - два главных слова Беглова
Parallax
"Ежик в тумане" - как стиль управления городским хозяйством.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний