«Как в мультфильме «Ежик в тумане». Беглов подвел итоги и назвал два главных слова пандемийного года

2020 год нельзя однозначно назвать плохим. Такое мнение высказал 30 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» губернатор Александр Беглов.
«Я бы не сказал, что у нас был трудный пессимистический год. Он не простой, но в нем было и много хорошего, были трудности, но были и радости», — сказал он. Губернатор привел цитату из мультфильма «Ежик в тумане». «Ежик говорит: «Не может постоянно быть плохо, когда-то должно быть хорошо». Мы работаем, чтобы плохое закончилось. Работает не только Петербург, работает вся страна, ученые, я уверен, мы справимся с этой пандемией все вместе», — подчеркнул Беглов.
Главными словами года для города, по мнению губернатора, должны стать «терпение» и «единение». «Нужно было научиться терпеть не только губернатору, но и всем нам, прежде всего врачам», — отметил он. Без единения, по словам Беглова, нет победы. «Поражает, как город может сплачиваться, когда очень трудно и тяжело», — заключил он.