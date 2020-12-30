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Гражданин столь яро объяснял водителю ПДД в Петербурге, что теперь ему придется оплатить ремонт и судебные расходы

Дорожный конфликт в Пушкинском районе Петербурга закончился побоями для автомобиля. Водитель решил стрясти с оппонента компенсацию за материальный ущерб и полмиллиона за моральные страдания. Суд встал на его сторону частично.

Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, автомобилист заявил, что 23 сентября 2019 года у дома 1, корпус 1, по Видерской улице в Шушарах ответчик нанес повреждения его автомобилю Ford Mondeo: вмятины на капоте, царапины на водительской двери с вмятиной и повреждением лакокрасочного покрытия, вмятину на задней левой двери. Истец попросил суд взыскать с хулигана около 32,7 тысячи рублей в счет возмещения ущерба машине, 3 тысячи рублей, потраченные на проведение оценки, около 471 рубля расходов на отправку претензии и 1584 рубля госпошлины, а также 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Суд установил, что в тот день истец, проезжая на Ford Mondeo через пешеходный переход, создал аварийную ситуацию с неустановленным гражданином, и тот повредил его автомобиль. По словам ответчика, у него с водителем «Форда» возник конфликт по вопросу соблюдения последним ПДД РФ, а машину он стал пинать по водительской и задней левой дверям, чтобы остановить автомобилиста, который пытался уехать.

В итоге Пушкинский районный суд Петербурга удовлетворил требования автомобилиста частично. С ответчика взыскали только материальный ущерб, расходы на оценку, почтовое отправление и госпошлину. В общей сложности ему придется выплатить около 37 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Владислав М
А как же - УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества?
Alex000
А в чём аварийная ситуация-то была? Задел или просто пешеходу поглючилось, что водитель едет неправильно?
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