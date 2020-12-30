Гражданин столь яро объяснял водителю ПДД в Петербурге, что теперь ему придется оплатить ремонт и судебные расходы

Дорожный конфликт в Пушкинском районе Петербурга закончился побоями для автомобиля. Водитель решил стрясти с оппонента компенсацию за материальный ущерб и полмиллиона за моральные страдания. Суд встал на его сторону частично.



Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, автомобилист заявил, что 23 сентября 2019 года у дома 1, корпус 1, по Видерской улице в Шушарах ответчик нанес повреждения его автомобилю Ford Mondeo: вмятины на капоте, царапины на водительской двери с вмятиной и повреждением лакокрасочного покрытия, вмятину на задней левой двери. Истец попросил суд взыскать с хулигана около 32,7 тысячи рублей в счет возмещения ущерба машине, 3 тысячи рублей, потраченные на проведение оценки, около 471 рубля расходов на отправку претензии и 1584 рубля госпошлины, а также 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба.