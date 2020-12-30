Дорожные предприятия Петербурга 30 декабря продолжают бороться с последствиями ледяного дождя, накрывшего город накануне. Водителям вчера было туго и сегодня непросто.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, дежурная служба фиксировала моментальное наступление обледенения на поверхности тротуаров и проезжей части. Справиться с ним оказалось непросто. Весь вчерашний день и прошедшую ночь дорожники убирали и вывозили снег, механическим способом чистили улицы. Ночью работали 933 единицы техники и 400 специалистов ручного труда.

Сегодня с утра к уборке городских территорий приступили свежие бригады дорожников, задействовано в общей сложности 917 единиц техники и 1248 дворников. В садах и парках работают 104 единицы техники и 562 сотрудника ручного труда. Проезжую часть и тротуары продолжают посыпать песко-соляной смесью, за минувшие сутки использовано почти 5 тысяч кубометров.

Вчера снегопад вместе с предпраздничной активностью спровоцировал 9-балльные вечерние пробки, многим водителям, попавшим в ДТП, пришлось встречать ночь на дорогах. Утром тоже было скользко. На улице Дыбенко напротив Правобережного рынка произошла массовая авария: четыре машины столкнулись паровозиком, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».