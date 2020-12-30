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Дорожники Петербурга продолжают разгребать последствия ледяного дождя. «Паровозик» на Дыбенко — типичное ДТП

Дорожные предприятия Петербурга 30 декабря продолжают бороться с последствиями ледяного дождя, накрывшего город накануне. Водителям вчера было туго и сегодня непросто.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, дежурная служба фиксировала моментальное наступление обледенения на поверхности тротуаров и проезжей части. Справиться с ним оказалось непросто. Весь вчерашний день и прошедшую ночь дорожники убирали и вывозили снег, механическим способом чистили улицы. Ночью работали 933 единицы техники и 400 специалистов ручного труда.

Сегодня с утра к уборке городских территорий приступили свежие бригады дорожников, задействовано в общей сложности 917 единиц техники и 1248 дворников. В садах и парках работают 104 единицы техники и 562 сотрудника ручного труда. Проезжую часть и тротуары продолжают посыпать песко-соляной смесью, за минувшие сутки использовано почти 5 тысяч кубометров.

Вчера снегопад вместе с предпраздничной активностью спровоцировал 9-балльные вечерние пробки, многим водителям, попавшим в ДТП, пришлось встречать ночь на дорогах. Утром тоже было скользко. На улице Дыбенко напротив Правобережного рынка произошла массовая авария: четыре машины столкнулись паровозиком, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Сегодня в Петербурге 0 — плюс 2 градуса, на дорогах снова гололедица. Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по телефону: (812) 314–60–13.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

gencon
Снова яда не жалеют на дорогах, а ведь снижение его использования это единственная заслуга полтавченко. Коррупция снова победила здравый смысл, то ли "новичок" таким образом утилизируют
Kezevo
Где они гололедицу то опять увидели ? Везде и всюду соль размером с мелкий щебень валяется, все хрустит и лужи пощиколотку.
260569221
Паровозик- это не последствия ледяного дождя...

Это последствие тупизма водятлов... вот и все.
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