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Предпринимателя огрели монтировкой в его саду под Петербургом и отобрали Volkswagen Jetta. Но ненадолго

Злоумышленники с монтировкой в Ломоносовском районе Ленобласти силой отобрали автомобиль у смоленского предпринимателя. Напали они прямо на садовом участке мужчины. Но далеко на похищенной машине уехать не получилось.

Как стало известно «Фонтанке», днем 28 декабря в полицию Ленобласти обратился 57-летний индивидуальный предприниматель из Смоленской области. Мужчина рассказал, что в полдень малознакомые люди вошли в его садовый дом на участке в СНТ «Малое Карлино», ударили его монтировкой по голове и отобрали ключи от принадлежащего ему автомобиля Volkswagen Jetta. После этого они забрали машину и на ней скрылись.

Информацию передали правоохранителям, и в восемь часов вечера того же дня на 440-м километре дороги Вологда — Новая Ладога похищенный «Фольксваген» задержали по горячим следам инспекторы ДПС ГИБДД по Тихвинскому району. За рулем находился один из нападавших — 43-летний житель Бокситогорского района. Его доставили в полицию Ломоносовского района, а утром 29 декабря он был помещен в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

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Комментарии (5)

263980891
А если бы успел доехать, то это уже не разбой? Типа если доехал, то в качестве приза освобождается от уголовной ответственности?
Alex000
Пфффф, среди белого дня пойти и поднять на "джетте" уголовку - это сколько надо выпить?
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