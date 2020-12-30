Предпринимателя огрели монтировкой в его саду под Петербургом и отобрали Volkswagen Jetta. Но ненадолго

Злоумышленники с монтировкой в Ломоносовском районе Ленобласти силой отобрали автомобиль у смоленского предпринимателя. Напали они прямо на садовом участке мужчины. Но далеко на похищенной машине уехать не получилось.
Как стало известно «Фонтанке», днем 28 декабря в полицию Ленобласти обратился 57-летний индивидуальный предприниматель из Смоленской области. Мужчина рассказал, что в полдень малознакомые люди вошли в его садовый дом на участке в СНТ «Малое Карлино», ударили его монтировкой по голове и отобрали ключи от принадлежащего ему автомобиля Volkswagen Jetta. После этого они забрали машину и на ней скрылись.
Информацию передали правоохранителям, и в восемь часов вечера того же дня на 440-м километре дороги Вологда — Новая Ладога похищенный «Фольксваген» задержали по горячим следам инспекторы ДПС ГИБДД по Тихвинскому району. За рулем находился один из нападавших — 43-летний житель Бокситогорского района. Его доставили в полицию Ломоносовского района, а утром 29 декабря он был помещен в изолятор временного содержания.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).