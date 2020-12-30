Предпринимателя огрели монтировкой в его саду под Петербургом и отобрали Volkswagen Jetta. Но ненадолго

Злоумышленники с монтировкой в Ломоносовском районе Ленобласти силой отобрали автомобиль у смоленского предпринимателя. Напали они прямо на садовом участке мужчины. Но далеко на похищенной машине уехать не получилось.



Как стало известно «Фонтанке», днем 28 декабря в полицию Ленобласти обратился 57-летний индивидуальный предприниматель из Смоленской области. Мужчина рассказал, что в полдень малознакомые люди вошли в его садовый дом на участке в СНТ «Малое Карлино», ударили его монтировкой по голове и отобрали ключи от принадлежащего ему автомобиля Volkswagen Jetta. После этого они забрали машину и на ней скрылись.