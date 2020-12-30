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Американского араба из Металлостроя тормознули на Невском. Госномера его Audi напомнили ДПС о смерти

Иностранец, живущий в Петербурге, «заработал» проблемы с автомобилем, допустив невнимательность на дороге.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, вчера в 23:50 на Невском проспекте, 153, сотрудники ГИБДД остановили чёрную Audi Q5, водитель которой нарушил ПДД. 54-летний мужчина, как выяснилось, является гражданином США, родившимся в Иордании, а проживающим в посёлке Металлострой на территории Петербурга.

Сложная судьба оказалась не только у автомобилиста, но и у его машины. Полицейские пробили её по базе и обнаружили, что и её госномера, и свидетельство о регистрации с апреля 2020 года числятся в розыске как архивные в связи с наличием сведений о смерти физлица.

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Комментарии (6)

Castor Troy
Зачем американцу любого происхождения в... Металлострой???
smith1
ох уж этот заголовок у фонтанки)
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