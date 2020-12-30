После вечернего снегопада многие водители в Петербурге проводили ночные часы в ожидании ГИБДД после аварий.
Вечером 29 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов, чему способствовали и осадки, и предпраздничная активность. В соцсетях вечером и ночью рассказывали о множестве ДТП.
На Новоколомяжском проспекте лоб в лоб столкнулись две легковые машины, на улице Комсомола — трамвай и легковушка, сообщал ночью 30 декабря телеграм-канал «Мегаполис».
«Ночные некультурные поцелуи в центре культурной столицы. Грузовичок подбил «Реношку» на перекрёстке Колокольной улицы и Дмитровского переулка. Стоят, кукуют. Ждут гайцов», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В Красном Селе на Кингисеппском шоссе вечером сначала «Лада» врезалась в опору линии электропередачи, а примерно через 20 минут после этого провода упали на автобус, рассказывали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».
Сегодня снега не ожидается, хотя гололедица сохранится.