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После снегопада многим петербургским водителям пришлось встречать ночь на улице

После вечернего снегопада многие водители в Петербурге проводили ночные часы в ожидании ГИБДД после аварий.

Вечером 29 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов, чему способствовали и осадки, и предпраздничная активность. В соцсетях вечером и ночью рассказывали о множестве ДТП.

На Новоколомяжском проспекте лоб в лоб столкнулись две легковые машины, на улице Комсомола — трамвай и легковушка, сообщал ночью 30 декабря телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»
Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

«Ночные некультурные поцелуи в центре культурной столицы. Грузовичок подбил «Реношку» на перекрёстке Колокольной улицы и Дмитровского переулка. Стоят, кукуют. Ждут гайцов», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

В Красном Селе на Кингисеппском шоссе вечером сначала «Лада» врезалась в опору линии электропередачи, а примерно через 20 минут после этого провода упали на автобус, рассказывали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте»
Фото: «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте»

Сегодня снега не ожидается, хотя гололедица сохранится.

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