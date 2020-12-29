Теплоэнергетики закончили ремонт трубопровода, который понизил температуру в квартирах на Ярославском

Ремонтные работы в Выборгском районе Петербурга, во время которых жители жаловались на холодные батареи, завершены. Об этом 29 декабря сообщает ГУП «ТЭК».



Как уточнили в пресс-службе, с плановой заменой задвижек на трубопроводе на Костромском проспекте, 22, справились на пять часов раньше нормативного срока. В 18:45 специалисты наполнили трубу горячей водой.

Ремонт начали во вторник незадолго до полудня. В зону работ попали 11 жилых домов, управляющим компаниям было рекомендовано поставить их на проток. Однако около трёх часов дня в некоторых квартирах начали замерзать. Так, на остывшие батареи пожаловались обитатели дома 22 по Ярославскому проспекту.