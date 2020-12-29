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Более десятка домов в Выборгском районе ждут замены задвижки на трубопроводе. Жильцы говорят, что замерзают

Жители Выборгского района Петербурга мёрзнут 29 декабря. О холодных батареях сообщили «Фонтанке» обитатели дома 22 по Ярославскому проспекту. Теплоэнергетики подтвердили, что проводят ремонтные работы на параллельном Костромском проспекте.

«Специалисты ГУП «ТЭК СПб» в 11:40 29 декабря приступили к замене задвижки на трубопроводе диаметром 219 мм по адресу: Костромской пр., 22. Работы ведутся без отключения потребителей: управляющим организациям было рекомендовано поставить 11 зданий в зоне работ на проток. Согласно нормативам, на ремонт отводится 12 часов, но теплоэнергетики постараются справиться раньше», — сообщили в пресс-службе предприятия.

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Комментарии (1)

Тень Отца
почему в тесте новости нет примеров жалоб «замерзающих»
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