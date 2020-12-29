На Октябрьской набережной достроили разноцветный детский сад

На Октябрьской набережной ввели в эксплуатацию новый детский сад на 190 детей — он получил №71.
Как сообщает холдинг Setl Group, здание садика рассчитано на 10 групп детей разных возрастов — от малышей до трех лет до тех, кто готовится к школе. В садике оборудованы музыкальный и физкультурный залы, а также игровые комнаты. Часть оборудования для садика приобрел застройщик — это стиральные и сушильные машины, а также оборудование для кухни — холодильники, электрические плиты, жарочный шкаф.
Фасады детского сада покрашены в яркие оттенки, например, в лимонный — соответствующий тону плитки на стенах жилого комплекса, малиновый, нежно-лавандовый и пастельно-синий. Лавандовые акценты встречаются и на отдельных элементах игровой зоны во дворе детского сада
Перед садиком, расположенным на территории жилого комплекса «Pulse на набережной», также благоустроили площадки с навесами от дождя, песочницами, беседками, интересными игровыми модулями и спортивную площадку.