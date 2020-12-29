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Футболист «Зенита» Малком подешевел больше всех в РПЛ за полгода

Специализирующийся на анализе трансферной стоимости футболистов сайт Transfermarkt обновил цены на игроков российского чемпионата. Сильнее всех с июля 2020 года подешевел полузащитник «Зенита» Малком. Стоимость 23-летнего бразильца снизилась на 6 млн евро и теперь составляет 24 млн евро. Второе место занял защитник ЦСКА Марио Фернандес (18 млн евро, минус 4 млн евро), на третьей — полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (13 млн евро, потерял в цене 3 млн евро).

Самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Малком («Зенит») — 24 млн евро (-6 млн евро);

2. Марио Фернандес (ЦСКА) — 18 млн евро (-4 млн евро);

3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 13 млн евро (-3 млн евро);

4. Франсуа Камано («Локомотив») — 5 млн евро (-3 млн евро);

5. Себастьян Дриусси («Зенит») — 10 млн евро (-2 млн евро);

6. Адольфо Гайч (ЦСКА) — 9 млн евро (-2 млн евро);

7. Зе Луиш («Локомотив») — 6 млн евро (-2 млн евро);

8. Иван Игнатьев («Рубин») — 4 млн евро (-2 млн евро);

9. Соломон Кверквелия («Ротор») — 3 млн евро (-2 млн евро);

10. Александр Кокорин («Спартак») — 4,5 млн евро (-1,5 млн евро).

Напомним, что год назад «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро, контракт с ним рассчитан до 2024 года. В 15 матчах чемпионата России на его счету один гол и одна голевая передача. В Лиге чемпионов на его счету три игры, в которых бразилец не набрал ни одного результативного действия.

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Комментарии (2)

terry18
За 1 гол 40 миллионов евро (половина денег на строительство метро в Петербурге в этом году) это круто. Такой бизнес, однако.
houspi
Было 40 стало 24.
40-24=16.
Признавайтесь, кто десятку слямзил.
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