Футболист «Зенита» Малком подешевел больше всех в РПЛ за полгода

Специализирующийся на анализе трансферной стоимости футболистов сайт Transfermarkt обновил цены на игроков российского чемпионата. Сильнее всех с июля 2020 года подешевел полузащитник «Зенита» Малком. Стоимость 23-летнего бразильца снизилась на 6 млн евро и теперь составляет 24 млн евро. Второе место занял защитник ЦСКА Марио Фернандес (18 млн евро, минус 4 млн евро), на третьей — полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (13 млн евро, потерял в цене 3 млн евро).
Самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt:
1. Малком («Зенит») — 24 млн евро (-6 млн евро);
2. Марио Фернандес (ЦСКА) — 18 млн евро (-4 млн евро);
3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 13 млн евро (-3 млн евро);
4. Франсуа Камано («Локомотив») — 5 млн евро (-3 млн евро);
5. Себастьян Дриусси («Зенит») — 10 млн евро (-2 млн евро);
6. Адольфо Гайч (ЦСКА) — 9 млн евро (-2 млн евро);
7. Зе Луиш («Локомотив») — 6 млн евро (-2 млн евро);
8. Иван Игнатьев («Рубин») — 4 млн евро (-2 млн евро);
9. Соломон Кверквелия («Ротор») — 3 млн евро (-2 млн евро);
10. Александр Кокорин («Спартак») — 4,5 млн евро (-1,5 млн евро).
Напомним, что год назад «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро, контракт с ним рассчитан до 2024 года. В 15 матчах чемпионата России на его счету один гол и одна голевая передача. В Лиге чемпионов на его счету три игры, в которых бразилец не набрал ни одного результативного действия.