Потому, потому что мы пилоты. Два летчика в Петербурге пришли в гости к третьему, закончилось стрельбой

Визит в гости к коллеге закончился для пилота авиакомпании «Россия» больничной койкой. Врачи помимо алкоголя нашли в крови вещества психотропного действия.
Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне вечером двое летчиков авиакомпании «Россия», 39 и 40 лет, пришли в гости в квартиру на проспекте Славы, где живет их коллега — 41-летний пилот. Несколько часов они просидели за столом, выпивали, дискутировали. Накал диалога, который произошел между хозяином и 39-летним гостем, около полуночи достиг пика, и владелец квартиры схватился за зарегистрированный на него пистолет «Ратник». Прозвучало несколько выстрелов. После этого третий пилот вызвал скорую и полицию.
Раненого увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где помимо ран в области живота, бедер и правой ноги медики нашли у мужчины отравление неизвестным веществом психотропного действия.
Стрелка увезли в отдел полиции, где он сразу пояснить причину агрессии не смог.
Проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», в компании проводится проверка по факту появления в СМИ данной информации.