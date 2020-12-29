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Потому, потому что мы пилоты. Два летчика в Петербурге пришли в гости к третьему, закончилось стрельбой

Визит в гости к коллеге закончился для пилота авиакомпании «Россия» больничной койкой. Врачи помимо алкоголя нашли в крови вещества психотропного действия.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне вечером двое летчиков авиакомпании «Россия», 39 и 40 лет, пришли в гости в квартиру на проспекте Славы, где живет их коллега — 41-летний пилот. Несколько часов они просидели за столом, выпивали, дискутировали. Накал диалога, который произошел между хозяином и 39-летним гостем, около полуночи достиг пика, и владелец квартиры схватился за зарегистрированный на него пистолет «Ратник». Прозвучало несколько выстрелов. После этого третий пилот вызвал скорую и полицию.

Раненого увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где помимо ран в области живота, бедер и правой ноги медики нашли у мужчины отравление неизвестным веществом психотропного действия.

Стрелка увезли в отдел полиции, где он сразу пояснить причину агрессии не смог.

Проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», в компании проводится проверка по факту появления в СМИ данной информации.

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Комментарии (8)

Коронокомиссар
Бобик с арбузом консенсус не нашли. Третий видать с суперджета был.
Маэстро
И они снова полетят?
Blablabla
Если без стюардесс, однозначно ЛГБТ...
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