Пропавшие моряки «Онеги» могут быть внутри затонувшего судна на глубине 130 метров

Как сообщает 29 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, из 17 пропавших членов экипажа «Онеги» большинство может находиться внутри затонувшего судна, которое лежит на глубине порядка 130 метров. Из Мурманска на место крушения траулера планируют отправить подводный аппарат. Он способен опускаться до 350 метров. Ориентировочно он должен прибыть на место утром 31 декабря.

Большинство пропавших моряков с затонувшего в Мурманской области рыболовного траулера «Онега» могут находиться внутри судна. Искать его планируют с помощью глубоководного аппарата.

Рыболовное судно МК-0331 «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту находились 19 членов экипажа. Спастись удалось двоим — второму помощнику капитана и матросу, остальных пока не нашли. Сообщалось, что среди моряков есть один уроженец Сьерра-Леоне, но позднее в МЧС уточнили, что все члены экипажа — граждане России: 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей.

По предварительным данным, судно перевернулось и затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Поиски моряков продолжаются.

В Мурманской области 29 декабря объявлен днем траура. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор региона Андрей Чибис. Министерство информационной политики Мурманской области сообщило, что семьям погибших моряков выделят по одному миллиону рублей из резервного фонда региона, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей. По словам Чибиса, власти работают и над дополнительной адресной помощью для каждой семьи.