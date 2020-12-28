В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Пропали 17 человек

В Баренцевом море затонуло судно «Онега» с 19 рыбаками на борту. Двое из них были спасены, остальных ищут. Об этом утром 28 декабря сообщает МЧС РФ.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные ведомства, информация о происшествии с рыболовецким судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля поступила утром в понедельник. По предварительной информации, 41-летняя «Онега» пошла ко дну из-за обледенения.

Сейчас рыбаков ищет экипаж судна «Войково», дополнительно к месту направлены три судна.