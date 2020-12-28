FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Пропали 17 человек

В Баренцевом море затонуло судно «Онега» с 19 рыбаками на борту. Двое из них были спасены, остальных ищут. Об этом утром 28 декабря сообщает МЧС РФ.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные ведомства, информация о происшествии с рыболовецким судном «Онега» (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля поступила утром в понедельник. По предварительной информации, 41-летняя «Онега» пошла ко дну из-за обледенения.

Сейчас рыбаков ищет экипаж судна «Войково», дополнительно к месту направлены три судна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний