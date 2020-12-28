FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

С тонувшей в Баренцевом море «Онеги» рыбаков смыло волной. Один из них — уроженец Сьерра-Леоне

Спасенные рыбаки с затонувшего в Мурманской области судна «Онега» 28 декабря рассказали о гибели как минимум одного члена экипажа. РИА Новости со ссылкой на капитана мурманского порта передаёт, что один из моряков найден мёртвым.

«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами из-за того, что был сильный шторм. Рыбаков смыло с палубы в море.

«Большинство из тех, кто были на борту, — уроженцы Мурманской области. Также есть уроженцы Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской, Ивановской, Курской областей, а также есть один уроженец Сьерра-Леоне», — цитирует РИА слова источника.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна «Онега», судьба которых неизвестна.

28 декабря в Баренцевом море, по предварительным данным, из-за обледенения перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 «Онега». В воде оказались 19 членов экипажа, двое спасены. Ведутся поиски. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Судовладелец, по данным прокуратуры, рыболовецкий колхоз имени М. И. Калинина из Архангельска, в Мурманске находится офис юрлица. Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, судно вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний