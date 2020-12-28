С тонувшей в Баренцевом море «Онеги» рыбаков смыло волной. Один из них — уроженец Сьерра-Леоне

Спасенные рыбаки с затонувшего в Мурманской области судна «Онега» 28 декабря рассказали о гибели как минимум одного члена экипажа. РИА Новости со ссылкой на капитана мурманского порта передаёт, что один из моряков найден мёртвым.

«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами из-за того, что был сильный шторм. Рыбаков смыло с палубы в море.