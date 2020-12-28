С тонувшей в Баренцевом море «Онеги» рыбаков смыло волной. Один из них — уроженец Сьерра-Леоне

Спасенные рыбаки с затонувшего в Мурманской области судна «Онега» 28 декабря рассказали о гибели как минимум одного члена экипажа. РИА Новости со ссылкой на капитана мурманского порта передаёт, что один из моряков найден мёртвым.
«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами из-за того, что был сильный шторм. Рыбаков смыло с палубы в море.
«Большинство из тех, кто были на борту, — уроженцы Мурманской области. Также есть уроженцы Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской, Ивановской, Курской областей, а также есть один уроженец Сьерра-Леоне», — цитирует РИА слова источника.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил организовать необходимую помощь семьям моряков затонувшего судна «Онега», судьба которых неизвестна.
28 декабря в Баренцевом море, по предварительным данным, из-за обледенения перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 «Онега». В воде оказались 19 членов экипажа, двое спасены. Ведутся поиски. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
Судовладелец, по данным прокуратуры, рыболовецкий колхоз имени