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Колокольню Новодевичьего монастыря возводят на Московском проспекте. Работы давно согласованы с КГИОП

Рабочие сооружают первый этаж главных ворот Воскресенского новодевичьего монастыря на Московском проспекте, 100.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», стены будущих входных ворот с надвратной колокольней выкладывают из кирпича. Информационного щита на объекте не видно. Субподрядчиком выступает ООО «СМУ-98».

«Работы по восстановлению входных ворот с надвратной Исидоровской колокольней Воскресенского Новодевичьего монастыря ведутся в соответствии с концепцией, единогласно одобренной на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и согласованной КГИОП документацией», — сообщили «Фонтанке» 29 декабря в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В сентябре 2018 года совет по сохранению культурного наследия под председательством бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Николаевича Албина одобрил проект воссоздания колокольни в границах объекта культурного наследия федерального значения «Монастырь Воскресенский Новодевичий». Проект разработало ООО «Кант» по заказу компании «Группа Три С», работы финансировались из частных пожертвований.

Возведенную в 1895 году колокольню взорвали в 1930-х годах колокольню при работах по расширению Забалканского проспекта. В начале 2000-х началась реставрация объектов, входящих в комплекс Воскресенского Новодевичьего монастыря.

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Комментарии (7)

Бешеный Заяц
Зачем она нужна?
Вера Симакова
Ну написано же, что на частные пожертвования колокольня. Всегда и всем недовольны. Чем же плох в церковные праздники колокольный звон? Конечно от машин и трамваев шум лучше или мат под окнами.
USSR_forever
лучше бы станцию метро открыли бы новую.
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