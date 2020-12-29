Рабочие сооружают первый этаж главных ворот Воскресенского новодевичьего монастыря на Московском проспекте, 100.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», стены будущих входных ворот с надвратной колокольней выкладывают из кирпича. Информационного щита на объекте не видно. Субподрядчиком выступает ООО «СМУ-98».
«Работы по восстановлению входных ворот с надвратной Исидоровской колокольней Воскресенского Новодевичьего монастыря ведутся в соответствии с концепцией, единогласно одобренной на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и согласованной КГИОП документацией», — сообщили «Фонтанке» 29 декабря в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В сентябре 2018 года совет по сохранению культурного наследия под председательством бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Николаевича Албина одобрил проект воссоздания колокольни в границах объекта культурного наследия федерального значения «Монастырь Воскресенский Новодевичий». Проект разработало ООО «Кант» по заказу компании «Группа Три С», работы финансировались из частных пожертвований.
Возведенную в 1895 году колокольню взорвали в 1930-х годах колокольню при работах по расширению Забалканского проспекта. В начале 2000-х началась реставрация объектов, входящих в комплекс Воскресенского Новодевичьего монастыря.