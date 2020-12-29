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Не детский размах. УФАС раскрыло полумиллиардный картель на рынке детского питания

Петербургское управление антимонопольной службы раскрыло очередной картель на рынке детского питания, на этот раз на сумму более 450 млн рублей. Дело возбудили в отношении компаний «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан», а также бездействующего ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрации Кировского района Петербурга.

Как установило УФАС, «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан» заключили картельное соглашение на 14 торгах по поставке продуктов питания в детские сады Кировского района на общую сумму свыше 450 млн рублей.

«Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» еще до начала торгов распределяли между собой, какая организация станет победителем, а какая будет создавать только видимость конкуренции, — выяснили антимонопольщики. — Снижение начальной максимальной цены контрактов на всех торгах не превышало 3,3%».

В УФАС отмечают 29 декабря, что еще один участник дела — «Юридическое бюро «Авангард» — никак не повлиял на самостоятельность участников торгов. При этом доказательства связи между организациями и чиновниками из районной администрации отсутствуют.

Материалы о признаках картеля поступили в антимонопольный орган из главного следственного управления полицейского главка. В течение года нарушители будут оштрафованы.

Это далеко не первый картель на рынке детского питания, в котором участвуют эти компании. Ранее УФАС уже ловило их на сговоре в Кировском районе. Тогда речь шла о 13 торгах на сумму 444,6 млн рублей. В той истории «Юридическое бюро «Авангард» готовило конкурсную документацию для обеих компаний.

Не так давно УФАС раскрыло картель в Выборгском и Приморском районах на сумму 1,4 млрд рублей. До этого дело было раскрыто в Колпинском районе — речь идет о 29 конкурсах с начальной ценой более 650 млн рублей, в Василеостровском — 50 торгов на сумму более 65,6 млн и другие.

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Комментарии (5)

altnec
Любое мнение контролируется.
chip1
Любую закупку с выгодной ценой контракта копни и там будут уши коррупционера и взяткодателей, без договорняков разыгрываются работы которые если делать то хорошо если в ноль выйти, а не в убыток.
Петр Петров
Прям раскрыли!! Сомнений нет в подтасовке таких торгов!
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