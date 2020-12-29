Не детский размах. УФАС раскрыло полумиллиардный картель на рынке детского питания

Как установило УФАС, «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан» заключили картельное соглашение на 14 торгах по поставке продуктов питания в детские сады Кировского района на общую сумму свыше 450 млн рублей.

Петербургское управление антимонопольной службы раскрыло очередной картель на рынке детского питания, на этот раз на сумму более 450 млн рублей. Дело возбудили в отношении компаний «Артис-детское питание» и «Фирма Флоридан», а также бездействующего ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрации Кировского района Петербурга.

«Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан» еще до начала торгов распределяли между собой, какая организация станет победителем, а какая будет создавать только видимость конкуренции, — выяснили антимонопольщики. — Снижение начальной максимальной цены контрактов на всех торгах не превышало 3,3%».

В УФАС отмечают 29 декабря, что еще один участник дела — «Юридическое бюро «Авангард» — никак не повлиял на самостоятельность участников торгов. При этом доказательства связи между организациями и чиновниками из районной администрации отсутствуют.

Материалы о признаках картеля поступили в антимонопольный орган из главного следственного управления полицейского главка. В течение года нарушители будут оштрафованы.

Это далеко не первый картель на рынке детского питания, в котором участвуют эти компании. Ранее УФАС уже ловило их на сговоре в Кировском районе. Тогда речь шла о 13 торгах на сумму 444,6 млн рублей. В той истории «Юридическое бюро «Авангард» готовило конкурсную документацию для обеих компаний.