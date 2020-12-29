Петербуржец не смог купить алкоголь и в отместку разбил витрину магазина. Наказание настигло его в преддверии Нового года

Петербуржец завершил отдых в майские праздники тем, что стал фигурантом уголовного дела. Финал весенних похождений настиг его в преддверии Нового года. Об этом 29 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сестрорецкий районный суд огласил приговор в отношении Юрия Милютина, признанного виновным в хулиганстве и вандализме. Как удалось установить, в начале мая этого года он, будучи пьяным, поднял камень с земли и бросил в витрину магазина «Магнит» на улице Мосина в Сестрорецке. Торговой точке был нанесён ущерб в размере 11 тысяч рублей.