Петербуржец не смог купить алкоголь и в отместку разбил витрину магазина. Наказание настигло его в преддверии Нового года

Петербуржец завершил отдых в майские праздники тем, что стал фигурантом уголовного дела. Финал весенних похождений настиг его в преддверии Нового года. Об этом 29 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Сестрорецкий районный суд огласил приговор в отношении Юрия Милютина, признанного виновным в хулиганстве и вандализме. Как удалось установить, в начале мая этого года он, будучи пьяным, поднял камень с земли и бросил в витрину магазина «Магнит» на улице Мосина в Сестрорецке. Торговой точке был нанесён ущерб в размере 11 тысяч рублей.
Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился, полностью признал вину, а также рассказал, почему решился на этот поступок. По его словам, в тот день он испытывал желание выпить и покурить, но кассир отказала ему в продаже соответствующих товаров, а это его глубоко задело и обидело. Камень полетел в витрину в качестве мести за неудавшийся вечер.
Милютину назначили наказание в виде штрафа в размере 22 тысячи рублей. В совокупности с приговором суда по уголовному делу о краже, где он также выступал обвиняемым, итоговый размер штрафа составил 25 тысяч рублей.