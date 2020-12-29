Глава ВОЗ: В 2021 году возникнут новые штаммы коронавируса

В грядущем 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«В следующем году будут трудности и новые вызовы, например, новые варианты COVID-19», — цитирует 29 декабря РБК выступление Гебрейесуса на брифинге в Женеве. «На этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя», — сказал глава ВОЗ.
Он поблагодарил Великобританию и ЮАР за «тестирование и выявление новых разновидностей» и призвал другие страны делиться информацией о штаммах. ВОЗ работает с исследователями по всему миру, чтобы понять, как изменяется коронавирус и его воздействие на людей. Во время пандемии, по словам Гебрейесуса, возникло «невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором».