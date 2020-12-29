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Глава ВОЗ: В 2021 году возникнут новые штаммы коронавируса

В грядущем 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«В следующем году будут трудности и новые вызовы, например, новые варианты COVID-19», — цитирует 29 декабря РБК выступление Гебрейесуса на брифинге в Женеве. «На этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя», — сказал глава ВОЗ.

Он поблагодарил Великобританию и ЮАР за «тестирование и выявление новых разновидностей» и призвал другие страны делиться информацией о штаммах. ВОЗ работает с исследователями по всему миру, чтобы понять, как изменяется коронавирус и его воздействие на людей. Во время пандемии, по словам Гебрейесуса, возникло «невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором».

Всемирная организация здравоохранения 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. 7 января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование «коронавирусная инфекция COVID-19». 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новый штамм на 70% заразнее, чем «привычный» SARS-CoV-2. Однако этот штамм не влияет на тяжесть переносимого заболевания, говорил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Новую версию вируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. В декабре о новых мутациях коронавируса сообщили также в Нигерии и ЮАР.

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