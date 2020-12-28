Восемь сотрудников немецкого дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины

В Германии из-за медицинской ошибки восемь работников дома престарелых получили дозу вакцины, в пять раз превышающую установленную норму. Об этом 28 декабря пишет Spiegel со ссылкой на главу администрации района Передняя Померания Рюген Штефан Керт.
Это произошло в городе Штральзунд. Когда стало известно об ошибочном объёме введённого препарата, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Из них четверо с симптомами гриппа позже были госпитализированы для наблюдения.
По информации производителя вакцины, компании BioNTech, во время первой фазы клинических испытаний добровольцам кололи немного увеличенные дозы (до 100 мкг), что не вызвало у привитых осложнений. Стандартный объём составляет 30 мкг.
«Я глубоко сожалею об этом инциденте, — сказал Керт. — Это единичный случай, связанный с отдельной ошибкой. Я желаю всем пострадавшим, чтобы у них не было серьезных побочных эффектов».
Массовая вакцинация в Германии началась 26 декабря.