Восемь сотрудников немецкого дома престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины

В Германии из-за медицинской ошибки восемь работников дома престарелых получили дозу вакцины, в пять раз превышающую установленную норму. Об этом 28 декабря пишет Spiegel со ссылкой на главу администрации района Передняя Померания Рюген Штефан Керт.

Это произошло в городе Штральзунд. Когда стало известно об ошибочном объёме введённого препарата, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Из них четверо с симптомами гриппа позже были госпитализированы для наблюдения.

По информации производителя вакцины, компании BioNTech, во время первой фазы клинических испытаний добровольцам кололи немного увеличенные дозы (до 100 мкг), что не вызвало у привитых осложнений. Стандартный объём составляет 30 мкг.

