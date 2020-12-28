Коронавирус в Петербурге стал более тяжелым и переключился на молодых

Распространение коронавируса в Петербурге продолжается, но инфекция начала захватывать более молодых пациентов и проходить в более тяжелой форме, заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Из объёма поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть всё-таки увеличивается. Сейчас у нас 7% легких [случаев], 69% средней степени тяжести и 24% — тяжелые степени, — рассказал он 28 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — И мы видим, что сместился возраст с более старшего поколения к более молодому. Это 25–49-летние пациенты, которые имеют определенные сопутствующие заболевания».