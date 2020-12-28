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Коронавирус в Петербурге стал более тяжелым и переключился на молодых

Распространение коронавируса в Петербурге продолжается, но инфекция начала захватывать более молодых пациентов и проходить в более тяжелой форме, заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Из объёма поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть всё-таки увеличивается. Сейчас у нас 7% легких [случаев], 69% средней степени тяжести и 24% — тяжелые степени, — рассказал он 28 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург». — И мы видим, что сместился возраст с более старшего поколения к более молодому. Это 25–49-летние пациенты, которые имеют определенные сопутствующие заболевания».

Но запас прочности, по его словам, у города есть. На утро в городе были свободны 1300 коек — это 12% от 11 925, которые есть. На помощь Смольному пришла ВМА со своими 150 местами.

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Комментарии (12)

teodor
Страх главное оружие власть имущих)
264741551
Думаю гуляет новый штамм по Питеру с конца ноября, у меня 90% знакомых болеют или не давно переболели, большая часть в лёгкой форме или средней. В статистику попали процентов 20. Вся моя семья переболела в начале декабря, 4 человека, никто в статистику не попал, сходил сделал тест на антитела 3,6 при максимальной норме 1,1.
262224921
Ну вот бюрократы добрались и до ВМА. Это как долбить из пушки по воробью .
Вместо постройки курятников лучше бы выстроили госпитали .
Не знаю что должно случится что бы эта государственная машина заработала иначе.
Если действительно плановую помощь заморозили - то это преступление , неужели это непонятно ?
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