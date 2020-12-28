Режиссёр Клим Шипенко («Салют-7», «Холоп»), студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съёмки триллера о последних днях жизни Сергея Есенина. Информация о старте работ 28 декабря появилась в социальных сетях.
Роль поэта исполнит актёр Александр Петров. Помимо него, в ленте появятся Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и другие.
Сюжет был придуман самим Климом Шипенко: на границу СССР из Германии приезжает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Есенина из Советского Союза. Чтобы план осуществился, поэту необходимо добраться до Риги. Герой приезжает из Москвы в Ленинград и «попадает в безумную круговерть событий».
Рабочее название фильма — «Декабрь». Его релиз запланирован на конец 2021 или же начало 2022 года.
Представляя картину в «Фонде кино» на питчинге проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в августе 2020, авторы охарактеризовали её словом «нуар» и обещали не рисковать исторической правдой, а предложить зрителям самостоятельно догадываться о причинах гибели Есенина.