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Клим Шипенко начал работу над «нуаром» про Сергея Есенина. Главная роль у Александра Петрова

Режиссёр Клим Шипенко («Салют-7», «Холоп»), студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съёмки триллера о последних днях жизни Сергея Есенина. Информация о старте работ 28 декабря появилась в социальных сетях.

Роль поэта исполнит актёр Александр Петров. Помимо него, в ленте появятся Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и другие.

Сюжет был придуман самим Климом Шипенко: на границу СССР из Германии приезжает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Есенина из Советского Союза. Чтобы план осуществился, поэту необходимо добраться до Риги. Герой приезжает из Москвы в Ленинград и «попадает в безумную круговерть событий».

Рабочее название фильма — «Декабрь». Его релиз запланирован на конец 2021 или же начало 2022 года.

Представляя картину в «Фонде кино» на питчинге проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства в августе 2020, авторы охарактеризовали её словом «нуар» и обещали не рисковать исторической правдой, а предложить зрителям самостоятельно догадываться о причинах гибели Есенина.

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Комментарии (1)

Наталья Коптяева
А почему не Урганта или Галустяна? Может комедия получилась бы. Петров ещё не всех наших знаменитостей сыграл, всюдк запихивают это ры... о. Ему в самый раз полицейских с рублевки играть.
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