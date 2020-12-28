В Минобрнауке признали, что дистанционка по качеству уступает традиционному обучению

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков признал, что в целом по стране качество удаленного обучения оказалось ниже, чем качество очного.

«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — заявил Фальков журналистам. Его слова 28 декабря цитирует РИА Новости.

Из-за перехода на дистанционную форму обучение не стало заочным. Основное отличие очного обучения от заочного не в использовании компьютера, а в количестве часов, отрабатываемых преподавателем. «Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то — труда — не стало», — добавил Фальков.