В Петербурге продолжается сокращение карантина в школах. На дистанте остаётся 361 класс

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 361 класс переведён на дистанционное обучение в школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию 21 декабря.



«В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 8 642 петербургских школьника (1,6 % от общего количества обучающихся)», — уточнили в Смольном.

Закрыта 21 группа в детских садах. На прошлой неделе в школах Петербурга дистанционно учились из-за карантина 422 класса, не принимали воспитанников 27 групп в 21 детском саду Петербурга. На больничном находятся 1803 сотрудника образовательных учреждений.