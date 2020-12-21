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В Петербурге продолжается сокращение карантина в школах. На дистанте остаётся 361 класс

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 361 класс переведён на дистанционное обучение в школах Петербурга. Об этом сообщили в комитете по образованию 21 декабря.

«В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 8 642 петербургских школьника (1,6 % от общего количества обучающихся)», — уточнили в Смольном.

Закрыта 21 группа в детских садах. На прошлой неделе в школах Петербурга дистанционно учились из-за карантина 422 класса, не принимали воспитанников 27 групп в 21 детском саду Петербурга. На больничном находятся 1803 сотрудника образовательных учреждений.

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Комментарии (1)

264017931
Правильно. Уже всех, кто остался дозаразить - и можно ёлку наряжать...
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