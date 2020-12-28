Дело о взяточничестве начальника отдела «Ленсвета» рассыпалось в суде. Следствие за год не нашло незаконно подключенных объектов

Как сообщает 28 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело было прекращено за примирением сторон. Мовила был задержан с 59 тысячами в марте 2018 года, после чего стал фигурантом . Ему вменяли взяточничество. Мол, будучи начальником Приморского эксплуатационного района СПб ГУП «Ленсвет», он предлагал собственникам торговых комплексов, павильонов и бытовок по-быстрому подключиться к сетям, минуя договор. Конечно, предприниматели соглашались.

Уголовное дело поступило в суд еще 29 марта 2019 марта. На заседаниях выяснилось, что следствие так и не смогло установить, что именно подключал Мовила на перекрёстке Илюшина и Авиаконструкторов. Часть сооружений на момент выявления преступлений уже была ликвидирована. Из ответов на запросы суда также стало ясно, что перегруза сетей, оборудованных автоматизированной системой фиксации незаконных подключений, в указанный период по указанным адресам не было. В результате прокурор отказался от обвинения по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере в связи с недосказанностью. Суд дело прекратил за отсутствием состава преступления.

Получение взятки за подключение было переквалифицировано на попытку получения взятки. Потерпевший (предприниматель, дававший взятку) попросил прекратить дело, так как Мовила загладил причинённый вред. Прокурор был против, однако суд встал на сторону бывшего начальника отдела «Ленсвета» и прекратил дело за примирением сторон.