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Песков: Путин сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса в «обозримой перспективе». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства 27 декабря.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — сказал Песков Vesti.ru.

17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V», «как только это станет возможным».

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Комментарии (5)

kоt-obormot
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Я вхожу один из первых
В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы

Или вовсе нервов нет! ©
RemyMartin
Теперь встречающихся не будут выдерживать две недели а хлорке?
Савва Морозов
Да, он, небось, уже в сентябре сделал, а сейчас - красочное представление будет.
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