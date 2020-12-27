Песков: Путин сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса в «обозримой перспективе». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства 27 декабря.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — сказал Песков Vesti.ru.

17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V», «как только это станет возможным».

