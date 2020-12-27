FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Курс биткоина установил рекорд, превысив отметку в 27 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов от 27 декабря.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.05 мск биткоин дорожает на 9,85%, до 27 232 долларов, пишет РИА Новости.

Только минувшей ночью цена биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Саша Иванов
"Первый обмен биткойнов на реальный товар произошёл в мае 2010 года — американец Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов получил две пиццы с доставкой". "В 2018 году покупка пицца обошлась энтузиасту всего в 649 000 сатоши (0,00649 BTC)" Наверное руки по локти съел!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний