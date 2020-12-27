Курс биткоина установил рекорд, превысив отметку в 27 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 27 тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов от 27 декабря.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина установилась на отметке 27 215 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.05 мск биткоин дорожает на 9,85%, до 27 232 долларов, пишет РИА Новости.

Только минувшей ночью цена биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов.

