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«Из карабина тебя надо бы того». Депутат ЗакСа Высоцкий прогнал журналиста, пригрозив ему судом за клевету

Депутат петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий выгнал из своего кабинета журналиста городского портала MR7 Андрея Окуня, который пришел к нему, чтобы задать вопросы. Появление автора статьи, на которую парламентарий пожаловался вице-губернатору Александру Бельскому, так возмутило единоросса, что он не постеснялся в выражениях.

Как сообщает MR7 26 декабря, корреспондент пришел задать Высоцкому вопрос в продолжение своей публикации. Она рассказывает о том, как народный избранник раздает жителям Невского округа продуктовые наборы с собственным именем на пакете, хотя аналогичные наборы закупались местным центром обслуживания населения за бюджетный счет.

«Это они выдают в реабилитационном центре за бюджетные деньги. А я выдавал только те, которые спонсоров и нами закуплены. Ясно? А ты бы разобрался, перед тем, как говорить и писать», — сказал Высоцкий. Когда корреспондент назвал его слова неправдой, депутат воскликнул: «Ты дурачок? Я сказал, тебе говорю, что это правильно!».

Также единоросс пригрозил журналисту судом за клевету, и, прогоняя из кабинета, назвал «мерзавцем». «Вот из карабина я бы тебя… тебя надо бы из него того», — сказал Высоцкий. Помимо этого, парламентарий усмотрел связь корреспондента с оппозиционером Алексеем Навальным, который, по его словам, собирает таких *** (людей нетрадиционной сексуальной ориентации — прим.).

Во время выступления вице-губернатора Бельского в Мариинском дворце 16 декабря Игорь Высоцкий спросил, может ли тот блокировать городские СМИ, которые распространяют лживую информацию. Он процитировал заголовок статьи MR7. Бельский посоветовал ему и другим недовольным прессой депутатам жаловаться в прокуратуру для блокировки тех, кто публикует фейковые сведения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Урус-Баши
С сайта Закса (не иноагент, проверено!): Родился в Ленинграде 26 июля 1958 года. Окончил Ленинградское Суворовское военное училище, Ленинградское высшее артиллерийское командное училище, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Северо-Западную академию государственной службы.
В связи с этим вопрос: почему из карабина, не пушки.
jump
такого депутатишку надо из кабинета "того"
Майор Пронин
Высоцкий за свой счёт? Да Игорь Владимирович за свою копейку скорее удавится.
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