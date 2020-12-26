Депутат петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий выгнал из своего кабинета журналиста городского портала MR7 Андрея Окуня, который пришел к нему, чтобы задать вопросы. Появление автора статьи, на которую парламентарий пожаловался вице-губернатору Александру Бельскому, так возмутило единоросса, что он не постеснялся в выражениях.

Как сообщает MR7 26 декабря, корреспондент пришел задать Высоцкому вопрос в продолжение своей публикации. Она рассказывает о том, как народный избранник раздает жителям Невского округа продуктовые наборы с собственным именем на пакете, хотя аналогичные наборы закупались местным центром обслуживания населения за бюджетный счет.



«Это они выдают в реабилитационном центре за бюджетные деньги. А я выдавал только те, которые спонсоров и нами закуплены. Ясно? А ты бы разобрался, перед тем, как говорить и писать», — сказал Высоцкий. Когда корреспондент назвал его слова неправдой, депутат воскликнул: «Ты дурачок? Я сказал, тебе говорю, что это правильно!».

Также единоросс пригрозил журналисту судом за клевету, и, прогоняя из кабинета, назвал «мерзавцем». «Вот из карабина я бы тебя… тебя надо бы из него того», — сказал Высоцкий. Помимо этого, парламентарий усмотрел связь корреспондента с оппозиционером Алексеем Навальным, который, по его словам, собирает таких *** (людей нетрадиционной сексуальной ориентации — прим.).