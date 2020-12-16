Смольный вошел в ЗакС без доклада. Депутаты собирались экзаменовать вице-губернатора Бельского, но в итоге просили о заступничестве

Фото: Пресс-служба ЗАКС СПб

Вице-губернатор Александр Бельский, который выступал сегодня, 16-го декабря, на правительственном часе в Мариинском дворце, выстоял перед натиском парламента. Депутаты требовали от чиновника приструнить дезинформаторов в телеграм-каналах и «кусачие» СМИ, извести мафиозный клан, который пишет за губернатора неудобочитаемые ответы на депутатские запросы. Чиновник умело разводил руками и советовал не пренебрегать жалобами в прокуратуру.



В стенах Заксобрания профильного вице-губернатора Александра Бельского, который отвечает за внутреннюю политику и медиа, ждали с нетерпением. По словам собеседников «Фонтанки» в Мариинском, за 9 месяцев до выборов у депутатов, особенно на фоне последних скандалов с информационными «вбросами» и явно нарастаюшего противостояния парламента и Смольного, что называется, накопилось. Но несмотря на несколько точных выпадов, из боя чиновник вышел без единой царапины.



Бельский с трибуны сразу заявил — традиционного доклада не будет, и предложил желающим задавать вопросы. «Если вам нечего говорить, то пожалуйста», - любезно предложил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Судя по выступлениям, львиную долю волновало, что пишут про депутатов недружественные СМИ и относительно анонимные телеграм-каналы.

«Может ли вице-губернатор Александр Бельский блокировать наши СМИ, которые распространяют лживую информацию? - громко вопрошал единоросс Игорь Высоцкий. - Демократы сумели в США не допустить действующего президента до рекламы. А вы что, не можете? «Единоросс продуктами оброс». Тошно», - заявил депутат. Последняя фраза — не его собственное творчество, а название статьи, героем которой является. Она рассказывает о том, как народный избранник раздает жителям Невского округа продуктовые наборы с собственным именем на пакете, а аналогичные наборы закупались местным центром обслуживания населения за бюджетный счет.

Эстафету подхватила единоросс Галина Назарова. Она упомянула СМИ, которые транслируют информацию, «оскорбляющую честь и достоинство» отдельных депутатов на фоне того, что последние «неустанно работают» с первого дня пандемии и посетовала, что в комментариях этой недружественной прессы иная повестка. «В комментариях призывы к дестабилизации общества. Впрямую цитирую: наконец-то это приведет к нестабильности, наконец-то это приведет к расколу», - сказала она. И потребовала ответа: какие меры принимаются в адрес таких недобросовестных СМИ.



Вице-губернатор спокойно резюмировал, что СМИ все же проверяют информацию, прежде чем публиковать, а на телеграм-каналы, которые действительно расплодились, посоветовал жаловаться в прокуратуру - для блокировки тех, кто публикует фейковые сведения. Именно в телеграме в свое время появилась недостоверная информация об обысках у дочери спикера ЗакСа.

Единоросс Елена Киселева, дождавшись слова, предложила «жестко объединиться», чтобы «ни у кого не было даже желания придумывать такие клеветнические истории».

Вице-спикер Сергей Соловьев вспомнил про 78 канал, который периодически ругают с трибуны Мариинского как «боевой листок Смольного». После того, как в начале декабря журналистов этого СМИ не пустили в зал, канал пожаловался в Следственный комитет, а парламент приостановил действие постоянных пресс-карт и ввел проход по разовой. По версии Соловьева, «чтобы поднять рейтинг», редакция публикует сюжеты о Заксе, например, что «на такую-то сумму закуплены цветы», и «такая глупость каждую неделю». «Можно как-то объяснить, это же простые вещи!» - призвал он чиновника и напомнил, что есть такой механизм как парламентское расследование.



Бельский в ответ напомнил, что правительство не вмешивается в редакционную политику каналов. «Я вас на 78 канале тоже видел», - вспомнил представитель Смольного и добавил, что в «интересной передаче» депутат таких претензий не предъявлял.

Вторая волна депутатского негодования коснулась качества ответов, которые из администрации губернатора регулярно присылают в ответ на депутатские запросы. Единоросса Андрея Васильева, который возмущался громко, но невнятно и потребовал расставить точки над «i»: «вы что, считаете нас полными идиотами?», чиновник успокоил, заверив: «Полными идиотами я вас не считаю».

К качеству ответов губернатора высказал претензии и глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. «Каждый из нас получает ответы [губернатора], я в том числе...» «И все получают поздравления», - вставил в ответ чиновник.

«Складывается такое ощущение, что чиновник, который готовит ответы Смольного, является представителем мафиозного клана», который «или крышует или продвигает несанкционированную торговлю», - ужасался депутат, не позволив легко сбить себя с толку. Парламентарий привел в пример ситуацию с газетными киосками, в которых также продается кофе.



Между более тонкими шпильками и вопросами по существу, например, о ситуации с изгнанием оппозиционных муниципальных депутатов, чиновник лавировал с завидной грацией.

Беспартийный Максим Резник поинтересовался, не забыл ли Бельский прихватить с собой список депутатов седьмого (будущего) созыва. «Седьмого созыва еще нет», - развел руками чиновник. Накануне на ряде ресурсов появилась неподтвержденная информация, якобы в Смольном начали собирать списки кандидатов в депутаты следующего созыва для выборов в сентябре 2021 года.

«Непосредственно что связано с выборами. Здесь коллега Резник намекал на списки 7 созыва…Я еще подарки на 8 марта не рассматривал», - прокомментировал Бельский, добавив, что ни о каких списках не слышал.

Запрос «Яблока» по ситуации с 22 «бездомными депутатами-единороссами», о котором вице-губернатора спросил Резник, Бельский еще не видел, но пообещал, что проверку обязательно проведут. Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский попросил уточнить, чем руководствуется губернатор, определяя, насколько существенны неточности в декларациях муниципальных депутатов в контексте лишения мандата.



- Рекомендациями Минтруда, - признал Бельский.

- А что делать если они [искажения] несущественны, а губернатор все равно пишет, что существенны? - не отставал Вишневский

- Коллеги-депутаты обращаются в суд.

От напора «яблочника» Бориса Вишневского Бельского спас Макаров, который объявил следующий вопрос. Спикер же взял заключительное слово, которое Бельский выслушал, повернувшись лицом к собеседнику и спиной — к остальному парламенту.

Глава ЗакСа предупредил, что ждет от чиновников искреннего отношения. Припомнил ситуацию с листовками про Четырбока, выразил надежду, что в Петербурге будет стабильная обстановка, - в противном случае по итогам выборов может случиться «политическая катастрофа». Позднее Макаров увидел авторов вбросов против депутатов среди обличенных властью людей, но конкретные имена называть не стал. Бельский, в свою очередь, уже покинув зал заседания на вопрос впечатлениях от последнего напутствия главы парламента ответил кратко: «Молодец Вячеслав Серафимович».

Ирина Корбат,



«Фонтанка.ру»

