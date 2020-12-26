Бородач и лысый устроили новогодний корпоратив продавцу ковров в Петербурге. Расплатой стал айфон

Желание продолжать веселье привело петербуржца в такси с тремя незнакомцами. Праздник закончился похмельным утром в промзоне.
Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне днём в полицию обратился 25-летний продавец ковров, который жаловался на последствия корпоратива.
Приближение Нового года эксперты в напольных покрытиях праздновали в ночь на 25 декабря в ресторане на набережной Фонтанки. Продавец ковров после вечеринки решил добавить градус и купил спиртное в магазине на улице Ломоносова. Мужчина направился к метро, но по пути заинтересовался такси. Горожанин не смог вспомнить, как он оказался в автомобиле. События ночи также стёрлись из памяти, единственное, что смутно вертелось в голове — это образы незнакомцев, сопровождавших его до утра. В такси с ним сидели плотный мужчина с лёгкой небритостью, лысый без бороды, ещё одного соседа продавец ковров не вспомнил. Пришёл в себя он в 10 утра в промзоне на Октябрьской набережной. На голове саднила царапина, из карманов пропали айфон ХР и наушники к нему. Ущерб пострадавший оценил в 50 тысяч рублей.