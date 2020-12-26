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Сам себе дилер. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в торговле наркотиками, у которого все «ради кайфа»

По подозрению в покушении на незаконный оборот синтетических наркотиков в Петербурге задержали 30-летнего жителя Московского района. Он создатель, администратор, закладчик и клиент своего магазина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 26 декабря, задержали петербуржца два дня назад за употребление наркотиков на улице Генерала Хрулева. При себе у него нашли расфасованный грамм синтетики. Углубившись в изучение личности задержанного, полиция выяснила — тем, что он употребляет, петербуржец еще и «ради кайфа» торгует. Администратор и закладчик виртуальной лавки тоже он. Уголовное дело возбуждено по покушению на сбыт. Пока он задержан. Полиция ищет, где петербуржец брал товар и кто его подельники.

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Комментарии (6)

Skazochny
На абонентку поставят и отпустят, потом пару лет условно...
Antivse
Когда саму гидру закроют и всех посадят, особенно реальных организаторов?
Вопрос риторический...
Георгий Логинов
Сложно ему будет с такими наколками в камере
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