По подозрению в покушении на незаконный оборот синтетических наркотиков в Петербурге задержали 30-летнего жителя Московского района. Он создатель, администратор, закладчик и клиент своего магазина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 26 декабря, задержали петербуржца два дня назад за употребление наркотиков на улице Генерала Хрулева. При себе у него нашли расфасованный грамм синтетики. Углубившись в изучение личности задержанного, полиция выяснила — тем, что он употребляет, петербуржец еще и «ради кайфа» торгует. Администратор и закладчик виртуальной лавки тоже он. Уголовное дело возбуждено по покушению на сбыт. Пока он задержан. Полиция ищет, где петербуржец брал товар и кто его подельники.