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Неизвестные открыли огонь на улицах Берлина. Ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения во время стрельбы в районе Берлина Кройцберг. Полиция пока не предоставила информации о причинах происшествия.

Как сообщает газета Bild 26 декабря, выстрелы раздались около четырех утра. Сотрудники полиции оцепили и обыскали территорию, а также облетели район на вертолете. Трое пострадавших были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый раненый был найден в близлежащем канале. По данным полиции, мужчина с травмой ноги прыгнул в воду самостоятельно.

Пока полиция не готова предоставить информацию о причинах произошедшего. Поиски злоумышленников продолжаются.

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Комментарии (2)

260567431
Тихая спокойная старушка Европа.
Serg_I
А город подумал -ученья идут...
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