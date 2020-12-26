Неизвестные открыли огонь на улицах Берлина. Ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения во время стрельбы в районе Берлина Кройцберг. Полиция пока не предоставила информации о причинах происшествия.

Как сообщает газета Bild 26 декабря, выстрелы раздались около четырех утра. Сотрудники полиции оцепили и обыскали территорию, а также облетели район на вертолете. Трое пострадавших были обнаружены недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Четвертый раненый был найден в близлежащем канале. По данным полиции, мужчина с травмой ноги прыгнул в воду самостоятельно.