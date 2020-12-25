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ГИБДД назвала 6 критериев оценки автошкол. Показатели будут публиковать в открытом доступе

Госавтоинспекция России сформулировала критерии, по которым будут оценивать результаты работы автошкол, а лицензирующие органы будут пользоваться этими показателями для проведения проверок. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в ГИБДД выделили шесть показателей результатов работы автошкол:

  1. доля выпускников, успешно сдавших «теорию» с первой попытки, от общего количества прошедших экзамены выпускников;
  2. доля выпускников, успешно сдавших с первой попытки практику, среди всех экзаменуемых;
  3. доля проваленных теоретических экзаменов от общего числа;
  4. доля проваленных выпускниками практических экзаменов;
  5. число погибших в ДТП по вине выпускников автошколы на 10 тысяч выпускников — начинающих водителей;
  6. количество пострадавших в ДТП по вине выпускников автошколы на 1 тысячу выпускников — начинающих водителей.

Под начинающими водителями в ГИБДД подразумевают тех, кто имеет водительские права меньше двух лет.

Сведения об этих результатах деятельности автошкол должны ежеквартально публиковаться на официальном сайте Госавтоинспекции. При этом отмечается, что данные будут размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту и среднестатистических сведений по РФ.

В Госавтоинспекции отмечают, что анализ результатов сдачи экзаменов на права свидетельствует о том, что уровень подготовленности кандидатов в водители с каждым годом снижается. Так, по итогам 2019 года доля выпускников, с первого раза сдавших теорию, снизилась на 1,5% и составила 39,5%. Практику на площадке с первого раза сдали 41,5% выпускников автошкол — это на 1,2% меньше, чем годом ранее, а «город» — 31%, что на 3% меньше результатов предыдущего года.

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