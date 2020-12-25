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Центробанк лишил лицензии страховщика 217 российских туроператоров

Банк России отозвал лицензию у московской страховой компании «Розничное и корпоративное страхование» (РИКС). Страховщик выступал фингарантом 217 туроператоров.

Как сказано в приказе Центробанка от 25 декабря, страховщик нарушил требования закона «Об организации страхового дела» о порядке инвестирования собственных средств, с учетом угрозы правам и законным интересам страхователей. ЦБ не раз применял к компании санкции.

В результате регулятор отозвал у РИКС лицензии на оказание услуг добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни) и имущественного страхования.

Согласно реестру Ростуризма, в РИКС застрахованы 217 туроператоров. Всем им придется придется искать нового страховщика. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что компаниям нужно будет перестраховаться в крайне сжатые сроки с учетом новогодних праздников — они обязаны подать в Ростуризм новые сведения в течение 45 календарных дней после получения уведомления от ведомства.

Туристическая отрасль признана одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса и его последствий. Из-за трудного финансового положения и приостановки международного авиасообщения в 2021 году туроператоры предупредили о повышении цен на 5–15%.

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