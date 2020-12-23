Туроператоры прогнозируют рост цен в 2021 году при любом сценарии. Даже в оптимистичном варианте Россия восстановит авиасообщение только к декабрю

Ассоциация туроператоров представила три варианта развития событий на туристическом рынке в 2021 году, в зависимости от эпидемиологической ситуации. При любом сценарии нас ждёт повышение цен. Об этом 23 декабря заявила глава АТОР Майя Ломидзе. Пессимистичный сценарий подразумевает продолжение пандемии, появление новых штаммов вируса и, соответственно, ограничения на уровне 2020 года. В таком случае, по прогнозам АТОР, выживут только крупные многопрофильные и нишевые компании. Будет расти доля самостоятельного туризма, а также массовые и премиальные туры, последние — особенно.

Согласно среднеоптимистичному сценарию, страны будут открываться по мере вакцинации и её эффективности в течение 2021 года. Лидировать будет внутренний туризм, но при этом в объёмах меньших, чем до пандемии. «Наиболее доходными и стабильными сегментами туриндустрии станут массовый туризм (в том числе отчасти выездной) и премиальный сегмент. Возможно, в этом сценарии осенью — зимой у России появится достаточное для массового потока количество зимних выездных направлений», — говорится на сайте АТОР. Въездной туризм в РФ активизируется не раньше лета. Будет цениться безопасность, а люди будут чаще предпочитать путешествие на автомобиле. Но лишь 40% от объёма туристов 2019 года решатся на поездки в принципе. Оптимистичный сценарий — маловероятный, как подчеркивают в АТОР, — обещает снятие ограничений и восстановление авиасообщения в мире с апреля 2021 года. При таком раскладе объёмы продаж в сентябре 2021 года восстановятся до уровня лета 2017-го. При отсутствии новых угроз «произойдет почти полное снятие антиковидных ограничений и восстановлено авиасообщение России с основными зимними туристическими направлениями».